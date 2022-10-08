رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا: – مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظ

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:
– مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظيرتها التركية لا تمثل ليبيا ولن ترى النور.
– حكومة الدبيبة ليس من حقها توقيع اتفاقيات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها.
– مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة «10» من الاتفاق السياسي في جنيف.
– مذكرة التفاهم أعطت تركيا امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية.
لدينا علاقات طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتةز
– تحالفاتنا في الغرب الليبي لم تقل بل زادت.
– قوى خارجية لن أسميها تقف سدا منيعا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.
– حكومتي جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس.
– بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.
– صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.
– توصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس.
– نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية.
– وزارة الخارجية قامت بعملها على أكمل وجه في حدود المتاح.
– هناك حظر دولي بالتعامل مع حكومتي لكن الوضع سيتحسن مع الكل في الأيام القادمة
– علاقتنا بمصر وقطر ممتازة وناقشت مع وزير الخارجية القطري العديد من النقاط.
– علاقتنا بكل الدول يحكمها المصلحة الليبية
– الموقف الأمريكي من حكومتي جيد رغم المناورات السياسية
– لم أتواصل مع الإمارات أوالسعودية
– مشكلتنا أن الدول كلها تحت منظمة الأمم المتحدة وبالتالي لابد من حل نقطة الشفافية حول حكومتي مع المنظمة الأممية.
#ليبيا_24
2022-10-08 23:59:28
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