رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا: – مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظ

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:

– مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظيرتها التركية لا تمثل ليبيا ولن ترى النور.

– حكومة الدبيبة ليس من حقها توقيع اتفاقيات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها.

– مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة «10» من الاتفاق السياسي في جنيف.

– مذكرة التفاهم أعطت تركيا امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية.

لدينا علاقات طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتةز

– تحالفاتنا في الغرب الليبي لم تقل بل زادت.

– قوى خارجية لن أسميها تقف سدا منيعا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

– حكومتي جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس.

– بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.

– صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.

– توصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس.

– نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية.

– وزارة الخارجية قامت بعملها على أكمل وجه في حدود المتاح.

– هناك حظر دولي بالتعامل مع حكومتي لكن الوضع سيتحسن مع الكل في الأيام القادمة

– علاقتنا بمصر وقطر ممتازة وناقشت مع وزير الخارجية القطري العديد من النقاط.

– علاقتنا بكل الدول يحكمها المصلحة الليبية

– الموقف الأمريكي من حكومتي جيد رغم المناورات السياسية

– لم أتواصل مع الإمارات أوالسعودية

– مشكلتنا أن الدول كلها تحت منظمة الأمم المتحدة وبالتالي لابد من حل نقطة الشفافية حول حكومتي مع المنظمة الأممية.

#ليبيا_24

2022-10-08 23:59:28

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