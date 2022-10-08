عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: لا يهمني اعتراف #تركيا بحكومتي لأن م

#عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: لا يهمني اعتراف #تركيا بحكومتي لأن ما يهمني هو الاعتراف الداخلي.

– المشكلة التي واجهتها حكومتي هي تشكيك #الأمم_المتحدة في جلسة التصويت.

– مصرف #ليبيا المركزي ملزم بتنفيذ ميزانية حكومتي حتى لا يقع تحت طائلة القانون.

– المركزي وفر لنا مليار ونصف وسيوفر لنا مبالغ أخرى للتنمية.

– المركزي عدل قيمة سعر الدينار بعد أن انخفضت بشكل كبير منذ 2014 وفقد 400% من قيمته.

– مليون ونصف ليبي دخلوا تحت خط الفقر منذ 2014.

– خاطبنا البلديات جميعا لإعطائنا بيانات بالمختنقات ومستعدون لخدمة جميع البلديات.

– ملزمون بتوفير نصيب متساوي من التنمية والخدمات لكل الليبيين في كل المناطق.

– شكلنا لجنة من الخبراء لتقديم حل لتوزيع الموارد بحيث يصل لكل ليبي نصيبه من الثروة ولا تكون التنمية والخدمات مقتصرة على مكان دون غيره.

– سنقدم قانونًا للبرلمان لتقوية وتعزيز الحكم المحلي حتى لا يتم التلاعب بموارد الليبيين كما أظهر ديوان المحاسبة.

– لسنا بصدد طرح الحل الفيدرالي ولكن نعمل على دعم اللامركزية وإنشاء محافظات لمواجهة المركزية. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-09 00:44:23

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