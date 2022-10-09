عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدب

#عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظيرتها التركية لا تمثل ليبيا ولن ترى النور.

– حكومة الدبيبة ليس من حقها توقيع اتفاقيات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها.

– مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة «10» من الاتفاق السياسي في جنيف.

– مذكرة التفاهم أعطت تركيا امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية.

– لدينا علاقات طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتة.

– تحالفاتنا في الغرب الليبي لم تقل بل زادت.

– قوى خارجية لن أسميها تقف سدا منيعا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.

– حكومتي جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس.

– بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.

– صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.

– توصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس.

– نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية.

– وزارة الخارجية قامت بعملها على أكمل وجه في حدود المتاح.

– هناك حظر دولي بالتعامل مع حكومتي لكن الوضع سيتحسن مع الكل في الأيام القادمة

– علاقتنا بمصر وقطر ممتازة وناقشت مع وزير الخارجية القطري العديد من النقاط.

– علاقتنا بكل الدول يحكمها المصلحة الليبية.

– الموقف الأمريكي من حكومتي جيد رغم المناورات السياسية.

– لم أتواصل مع الإمارات أو السعودية.

– مشكلتنا أن الدول كلها تحت منظمة الأمم المتحدة وبالتالي لابد من حل نقطة الشفافية حول حكومتي مع المنظمة الأممية.

– هناك فتور في ‏علاقاتي مع خالد المشري، لكنها تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة.‏

‏- حفتر داعم كبير لمشروع الحكومة، وعلاقتي بعقيلة صالح لم ‏تتغير.‏

‏- كنت وزيراً في حكومة الوفاق، التي كانت تمتلك القوة والسيطرة ‏على طرابلس، ومع ذلك قبلنا تسليم السلطة.‏

‏- قبلت حكومة الوفاق بالحوار وما قررته لجنة الـ 75 لأنه لابد من ‏وجود حل ليبي، وسلمنا السلطة في دقائق، لأننا مؤمنين ‏بالديمقراطية.‏

‏- هناك أطراف قبلوا أمانة الانتخابات وهم من ضيعوها.‏

‏- رغم قدرتي على خوض العملية العسكرية لازلت أؤمن بالعملية ‏الانتخابية.‏

‏- أعد الجميع بأنه لن يكون هناك ازدواجية في مناهج التعليم، ولن ‏يكون هناك طباعة خارجية للكتب المدرسية.‏

– هناك اعتراف دولي بتكليفي من مجلس النواب ولكن ليس هناك اعتراف بحكومتي حتى الآن.

– نرحب بأي دعم دولي ولا نتدخل في الملفات والصراعات الدولية التي بعيدة عن ليبيا

باشاغا: لمسنا تحسنا دوليا في الفترة الأخيرة من موقف الدول الغربية وسنرى تغيرا قريبا في موقفهم. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-09 00:15:35

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