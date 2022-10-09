عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدب

#عاجل.. رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الدبيبة ونظيرتها التركية لا تمثل ليبيا ولن ترى النور.
– حكومة الدبيبة ليس من حقها توقيع اتفاقيات في ضوء انتهاء ولايتها وشرعيتها.
– مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا تخالف المادة «10» من الاتفاق السياسي في جنيف.
– مذكرة التفاهم أعطت تركيا امتيازات وتأجير منطقة اقتصادية في البحر لدولة أخرى دون الاتفاق عليها من قبل الأطراف الليبية.
– لدينا علاقات طيبة مع مراكز القوة في طرابلس ومصراتة.
– تحالفاتنا في الغرب الليبي لم تقل بل زادت.
– قوى خارجية لن أسميها تقف سدا منيعا دون دخول حكومته إلى طرابلس لممارسة عملها.
– حكومتي جرى إنتاجها لتكون حكومة ليبيا وتمارس مهامها من طرابلس.
– بدء الحكومة عملها في بنغازي وسرت لن يؤثر على عملها.
– صبرنا كثيرا لتوفر الظروف لممارسة الحكومة عملها في العاصمة وحرصنا على عدم إراقة دماء وحاولنا الدخول بطرق سلمية وجرى صدها من قبل مجموعات.
– توصلنا إلى أن الوقت غير مناسب لممارسة عملنا من طرابلس.
– نهدف لتقديم الخدمات للمواطنين من أي مكان ولكل مكان، ونستهدف وقف انهيار الدولة وإصلاح البنية التحتية.
– وزارة الخارجية قامت بعملها على أكمل وجه في حدود المتاح.
– هناك حظر دولي بالتعامل مع حكومتي لكن الوضع سيتحسن مع الكل في الأيام القادمة
– علاقتنا بمصر وقطر ممتازة وناقشت مع وزير الخارجية القطري العديد من النقاط.
– علاقتنا بكل الدول يحكمها المصلحة الليبية.
– الموقف الأمريكي من حكومتي جيد رغم المناورات السياسية.
– لم أتواصل مع الإمارات أو السعودية.
– مشكلتنا أن الدول كلها تحت منظمة الأمم المتحدة وبالتالي لابد من حل نقطة الشفافية حول حكومتي مع المنظمة الأممية.
– هناك فتور في علاقاتي مع خالد المشري، لكنها تحسنت كثيراً في الفترة الأخيرة.
- حفتر داعم كبير لمشروع الحكومة، وعلاقتي بعقيلة صالح لم تتغير.
- كنت وزيراً في حكومة الوفاق، التي كانت تمتلك القوة والسيطرة على طرابلس، ومع ذلك قبلنا تسليم السلطة.
- قبلت حكومة الوفاق بالحوار وما قررته لجنة الـ 75 لأنه لابد من وجود حل ليبي، وسلمنا السلطة في دقائق، لأننا مؤمنين بالديمقراطية.
- هناك أطراف قبلوا أمانة الانتخابات وهم من ضيعوها.
- رغم قدرتي على خوض العملية العسكرية لازلت أؤمن بالعملية الانتخابية.
- أعد الجميع بأنه لن يكون هناك ازدواجية في مناهج التعليم، ولن يكون هناك طباعة خارجية للكتب المدرسية.
– هناك اعتراف دولي بتكليفي من مجلس النواب ولكن ليس هناك اعتراف بحكومتي حتى الآن.
– نرحب بأي دعم دولي ولا نتدخل في الملفات والصراعات الدولية التي بعيدة عن ليبيا
باشاغا: لمسنا تحسنا دوليا في الفترة الأخيرة من موقف الدول الغربية وسنرى تغيرا قريبا في موقفهم. #السبق (لقاء تلفزيوني)
2022-10-09 00:15:35
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