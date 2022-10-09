رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا: – المشاورات بين مجلسي النواب والدولة لاتشمل ا

رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا:
– المشاورات بين مجلسي النواب والدولة لاتشمل الحديث عن حكومة ثالثة.
– علاقتي بعقيلة صالح لم تتغير، وكان هناك فتور مع المشري لكن هناك تحسن في الفترة الأخيرة، والقيادة العامة داعمة لمشروع الحكومة.
– لا يهمني اعتراف #تركيا بحكومتي لأن ما يهمني هو الاعتراف الداخلي.
– مصرف #ليبيا المركزي ملزم بتنفيذ ميزانية حكومتي حتى لا يقع تحت طائلة القانون.
– المركزي وفر لنا مليار ونصف وسيوفر لنا مبالغ أخرى للتنمية.
– المركزي عدل قيمة سعر الدينار بعد أن انخفضت بشكل كبير منذ 2014 وفقد 400% من قيمته.
– مليون ونصف ليبي دخلوا تحت خط الفقر منذ 2014.
– خاطبنا البلديات جميعا لإعطائنا بيانات بالمختنقات ومستعدون لخدمة جميع البلديات.
– ملزمون بتوفير نصيب متساوي من التنمية والخدمات لكل الليبيين في كل المناطق.
– شكلنا لجنة من الخبراء لتقديم حل لتوزيع الموارد بحيث يصل لكل ليبي نصيبه من الثروة ولا تكون التنمية والخدمات مقتصرة على مكان دون غيره.
– سنقدم قانونًا للبرلمان لتقوية وتعزيز الحكم المحلي حتى لا يتم التلاعب بموارد الليبيين كما أظهر ديوان المحاسبة.
– لسنا بصدد طرح الحل الفيدرالي ولكن نعمل على دعم اللامركزية وإنشاء محافظات لمواجهة المركزية.
#ليبيا_24
2022-10-09 01:03:33
1665277413
أضف تعليقـك