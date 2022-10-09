عاجل| رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: نقاشات #عقيلة و #المشري تتمحور حول إن

#عاجل| رئيس الحكومة الموازية فتحي #باشاغا: نقاشات #عقيلة و #المشري تتمحور حول إنجاز القاعدة الدستورية ولا صحة لمفاوضات حول تشكيل حكومة ثالثة.

– لدينا تواصلات جيدة مع أغلب القوة العسكرية ولا أحملهم مسؤولية عدم دخولي لـ #طرابلس كون هناك قوة خارجية أخرى كانت المانع في ذلك.

– رسالتي لليبيين بأننا سننجز #الانتخابات، هو تسليمنا بالتداول السلمي على السلطة وما أقر من أعضاء لجنة حوار الـ 75.

– سنشكل لجنة حكومية للبدء في انتخابات المجالس البلدية، وسنتعاون مع كافة الجهات المحلية والدولية لإنجاز ها. #السبق (لقاء تلفزيوني)

2022-10-09 00:14:05

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