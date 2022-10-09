المرشح الرئاسي سليمان البيوضي: – لا يوجد أي اتجاه لإحياء لجنة 75 ( #أمميا) والأ

المرشح الرئاسي سليمان البيوضي:

– لا يوجد أي اتجاه لإحياء لجنة 75 ( #أمميا) والأمر مرتبط بتقاطع المصالح الفردية #محليا ورغبة البعض في لعب الأدوار السياسية.

– #عمليا فشل خارطة الطريق مرتبط بالمشاركين في صناعتها بعيدا عن الصفات وآليات الإختيار.

– أما #التدخل_الدولي فبات يأخذ اتجاهات متعددة وكل طرف يستخدم أدواته بطريقته.

– أما #البعثة_الاممية فتنتظر خطة باتيلي، و التسويق لرؤية دولية أو إقليمية للأسف مصدره محليون مقتنعون بأن العمالة ( وجهة نظر).

– #الإنتخابات_هي_الحل ويجب استكمال العملية الإنتخابية من حيث توقفت.

– أي محاولة لخلط الأوراق لتحقيق المكاسب الفردية والفئوية على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم في اختيار ممثليهم عبر صناديق الإقتراع #سنقاومها.

#ليبيا_24

2022-10-09 08:33:36

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