العصيدة، أكلة سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة، وهي طبق قاوم الزمن وحافظ على المكو

العصيدة، أكلة سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة، وهي طبق قاوم الزمن وحافظ على المكونات نفسها بقدر محافظته على عشق الليبيين له، اذ يقدمونه في المناسبات السعيدة حفاظا على الموروث والتقاليد..

تعرف على الطريقة الليبية في اعداد هذا الطبق في هذا الفيديو..