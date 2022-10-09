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العصيدة، أكلة سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة، وهي طبق قاوم الزمن وحافظ على المكو

تم النشر منذُ 38 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

العصيدة، أكلة سهلة وسريعة التحضير وغير مكلفة، وهي طبق قاوم الزمن وحافظ على المكونات نفسها بقدر محافظته على عشق الليبيين له، اذ يقدمونه في المناسبات السعيدة حفاظا على الموروث والتقاليد..
تعرف على الطريقة الليبية في اعداد هذا الطبق في هذا الفيديو..

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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