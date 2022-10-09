صور | وقفة إحتجاجية لعدد من موظفي الشؤون المحلية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق ا

صور | وقفة إحتجاجية لعدد من موظفي الشؤون المحلية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة رافضين لقرار الدبيبة القاضي بنقلهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي. #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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