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صور | وقفة إحتجاجية لعدد من موظفي الشؤون المحلية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق ا

تم النشر منذُ 24 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | وقفة إحتجاجية لعدد من موظفي الشؤون المحلية أمام مقر رئاسة الوزراء بطريق السكة رافضين لقرار الدبيبة القاضي بنقلهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي. #ليبيا #المرصد





عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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