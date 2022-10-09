المترشح الرئاسي #سليمان_البيوضي عبر فيسبوك:

– لا يوجد أي اتجاه لإحياء لجنة 75 ( #أمميا) والأمر مرتبط بتقاطع المصالح الفردية #محليا ورغبة البعض في لعب الأدوار السياسية.

– #عمليا فشل خارطة الطريق مرتبط بالمشاركين في صناعتها بعيدا عن الصفات وآليات الإختيار.

– #التدخل_الدولي بات يأخذ اتجاهات متعددة وكل طرف يستخدم أدواته بطريقته.

– #البعثة_الاممية تنتظر خطة السيد باتيلي، و التسويق لرؤية دولية أو إقليمية للأسف مصدره محليون مقتنعون بأن العمالة ( وجهة نظر).

#الإنتخابات_هي_الحل ويجب استكمال العملية الإنتخابية من حيث توقفت، وأي محاولة لخلط الأوراق لتحقيق المكاسب الفردية والفئوية على حساب إرادة الليبيين وتطلعاتهم في اختيار ممثليهم عبر صناديق الإقتراع #سنقاومها.

– #آن_الأوان لاستكمال الإنتخابات الرئاسية والبرلمانية في #ديسمبر_2022

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2022-10-09 11:58:56

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