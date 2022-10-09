عاجل > نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني: بنود الأمم المتحدة تنص على ان ” حكو

عاجل > نيكوس ديندياس وزير الخارجية اليوناني: بنود الأمم المتحدة تنص على ان ” حكومة الوحدة الوطنية ” لا تستطيع ان تدخل في اي اتفاق دولي يهدد استقرار علاقاتها مع دول جوار #ليبيا .

⚡️حكومة الوحدة منتهية الولاية منذ فترة طويلة ولا يجوز لها ان توقع اي اتفاقات تخص الدولة الليبية وعلاقاتها الخارجية او أي التزامات خاصة بمستقبل البلاد.

⚡️#تركيا تمارس ضغوطات على القوى الفاعلة في ليبيا بالاشارة الى الاتفاقية البحرية الذي تم توقيعها بين الطرفين عام 2019 والذي تم شطبها عالميا باعتبارها غير صالحة ولم يتم الموافقة عليها من البرلمان الليبي.

⚡️ الاطراف الليبية ودول الاتحاد الاوربي يشجبون مخططات تركيا في ليبيا.

⚡️لا ندعي اي شي لا ينتمي الينا ونحترم القوانين الدولية ولا نتخذ إجراءات عدائية.

⚡️ #مصر و #اليونان يشتركان في هدف مساعدة ليبيا ان تكون دولة مستقرة. (مؤتمر صحفي) #المرصد