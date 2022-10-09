عضو مجلس إدارة #المصرف_المركزي امراجع #غيث: مشاورات توحيد المصرف المركزي وصلت إل

عضو مجلس إدارة #المصرف_المركزي امراجع #غيث: مشاورات توحيد المصرف المركزي وصلت إلى طريق مسدود.

ــ لا يوجد أي حوار بيننا وبين الصديق #الكبير، لأنه لا يريد مجلس الإدارة وهذه مشكلته.

ــ كبار التُجار يتهربون من إيداع أموالهم في البنوك المحلية، لعدم ثقتهم بالنظام المصرفي.

ــ السوق السوداء أصبحت منظمة وموازية، نتيجة لفشل النظام المصرفي من تقديم وتنوع الخدمات.

ــ قرار تعديل سعر الصرف صادر في اجتماع وبنصاب قانوني وعلى المتضرر اللجوء للقضاء.

ــ كُنا نتمنى حضور الصديق الكبير للاجتماع، ليُصرح برأيه بدلاً من الامتناع عن الإجابة.

ــ قررنا إعادة النظر في سعر الصرف كل 3 أشهر بشكل دوري، لأن ارتفاع سعر الدولار أدى لارتفاع سعر الوقود والمواد الغذائية، وانعكس ذلك كله على الدول النامية.

ــ #سعر_الصرف الحالي سُيحقق فائض، إذا تم ترشيد الإنفاق، فالكثير من المصروفات يمكن التغاضي عنها.

ــ لابد من تحرك مجلس #النواب، ليكون المصرف المركزي بعيدًا عن التجاذبات ويخدم مصلحه المواطن. #السبق (تصريحات تليفزيونية)

2022-10-09 17:42:29

1665337349