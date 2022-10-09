عاجل

صور | ” لجنة خبراء القرآن الكريم ” تسلم الدبيبة نسخة من مصحف القرآن الكريم بعد ا

تم النشر منذُ 7 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

صور | ” لجنة خبراء القرآن الكريم ” تسلم الدبيبة نسخة من مصحف القرآن الكريم بعد الانتهاء من إنجازه والبدء في طباعته عقب عمل استمر مدة 5 سنوات من المراجعة و التدقيق و الرسم و التقييم ليتم إشهاره بشكل رسمي في نهاية الشهر الجاري. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد




عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك