صور | ” لجنة خبراء القرآن الكريم ” تسلم الدبيبة نسخة من مصحف القرآن الكريم بعد ا

صور | ” لجنة خبراء القرآن الكريم ” تسلم الدبيبة نسخة من مصحف القرآن الكريم بعد الانتهاء من إنجازه والبدء في طباعته عقب عمل استمر مدة 5 سنوات من المراجعة و التدقيق و الرسم و التقييم ليتم إشهاره بشكل رسمي في نهاية الشهر الجاري. (إعلام الحكومة) #ليبيا #المرصد
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