بالصور|| المتضررون من صرف #منحة_دعم_الزواج يصفون #الدبيبة في بيان مرئي بـ”الكاذب” ويُطالبون #الكبير بصرف المليار الثالث.

البيان: المقصود من هذه المبادرة تبييض الوجوه على حساب الشباب الذي عاني المآسي وأنهى حياته في الحروب.

البيان: تضررنا من القرارات المتقلبة والوعود الكاذبة بخصوص منحة تيسير الزواج.

البيان: ما يجري من خلافات وصراعات بين السياسيين وقرارات عشوائية مؤقتة من أجل مصالح شخصية يضع الشباب في موقف لا يحسدون.

البيان: ليس ذنبنا أن تقحمونا بين صراعاتكم السياسية التي ليس لنا بها ناقة ولا جمل.

البيان: من حقنا الحصول على المنحة مثل إخوتنا في المليار الأول والثاني.

البيان: نطالب الصديق الكبير بالالتفات لهذه الفئة المظلومة وتحويل القيمة المتفق عليها لصندوق دعم الزواج.

البيان: نناشد الدبيبة بالنظر لما يحدث للشباب العاقدين من تذليل وإهمال نتيجة وعوده بصرف منحة الزواج في اليوم العالمي للشباب.

البيان: نطالب وزير الشباب بالخروج في بيان لتوضيح مصير العاقدين وسبب تأخير صرف المنحة. #السبق









2022-10-09 20:20:30

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