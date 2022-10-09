بالصور|| المتضررون من صرف #منحة_دعم_الزواج يصفون #الدبيبة في بيان مرئي بـ”الكاذب” ويُطالبون #الكبير بصرف المليار الثالث.
البيان: المقصود من هذه المبادرة تبييض الوجوه على حساب الشباب الذي عاني المآسي وأنهى حياته في الحروب.
البيان: تضررنا من القرارات المتقلبة والوعود الكاذبة بخصوص منحة تيسير الزواج.
البيان: ما يجري من خلافات وصراعات بين السياسيين وقرارات عشوائية مؤقتة من أجل مصالح شخصية يضع الشباب في موقف لا يحسدون.
البيان: ليس ذنبنا أن تقحمونا بين صراعاتكم السياسية التي ليس لنا بها ناقة ولا جمل.
البيان: من حقنا الحصول على المنحة مثل إخوتنا في المليار الأول والثاني.
البيان: نطالب الصديق الكبير بالالتفات لهذه الفئة المظلومة وتحويل القيمة المتفق عليها لصندوق دعم الزواج.
البيان: نناشد الدبيبة بالنظر لما يحدث للشباب العاقدين من تذليل وإهمال نتيجة وعوده بصرف منحة الزواج في اليوم العالمي للشباب.
البيان: نطالب وزير الشباب بالخروج في بيان لتوضيح مصير العاقدين وسبب تأخير صرف المنحة. #السبق
2022-10-09 20:20:30
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