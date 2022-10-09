رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك: – التزمنا بمعايير المراجعة الدولية في تقريرنا ال

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك:
– التزمنا بمعايير المراجعة الدولية في تقريرنا الأخير وفقا لتوجيهات المنظمة الدولية المعنية.
– كل أدلة العمل لدينا معتمدة ونحاول تخفيض التقدير الشخصي للمراجع.
– لدينا دليل لإجراءات المهام الرقابية متبع بهدف ضمان الجودة العالية.
– جميع الملاحظات تم إبلاغ الجهات الرسمية بها قبل صدورها.
– إذا لم ترد الجهات المعنية خلال 15 يوما يعتبر إقرار منها بما في التقرير.
– جميع الملاحظات الواردة بديوان المحاسبة حتى الحظة جرى تعزيزها والتأكيد عليها.
– راسلنا الحكومة مباشرة ومستعدون لمناقشتها وأي قطاعات تابعة لها بشكل علني.
– تقرير ديوان المحاسبة مرأة تعكس الواقع وتصوره كما هو
– اتهام تقرير ديوان المحاسبة بالتسييس موقف متكرر معنا طوال السنوات الماضية
– الفساد في ليبيا شوهنا جميعا ونشرنا لتقريرنا يرفع من مستوى الشفافية.
– المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة أصبحت ملاذا للكسب غير المشروع.
– شراء الهواتف ليس ممنوعا بالقانون ولكننا رصدنا تجاوزات بمنح بعض الموظفين أكثر من هاتف.
– خسائر صندوق الاستثمار الداخلي سبعة مليون العام الماضي وعشرين مليون للشركات التابعة له وانخفض رأس ماله من تسعة مليار
إلى ثلاثة
– لم نتلق ردا رسميا من الحكومة على مطالبتنا بإرساء نظام للحوكمة
– عندما تم تغيير سعر الصرف انتقل الفساد إلى أماكن أخرى خارج المصارف
– تقريرنا حتى الأن كل ملاحظاته صحيحة وخلافننا المتكرر كل سنة مع المصرف المركزي أننا لم نراجع الحساب الختامي
– مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف المركزي تعاني مشكلة عدم اكتمال البيانات ووضع قيود على المراجعين.
– مشكلة التأخير دائمة بين المصرف المركزي والخزانة.
2022-10-09 23:53:39
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