رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك: – التزمنا بمعايير المراجعة الدولية في تقريرنا ال

رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك:

– التزمنا بمعايير المراجعة الدولية في تقريرنا الأخير وفقا لتوجيهات المنظمة الدولية المعنية.

– كل أدلة العمل لدينا معتمدة ونحاول تخفيض التقدير الشخصي للمراجع.

– لدينا دليل لإجراءات المهام الرقابية متبع بهدف ضمان الجودة العالية.

– جميع الملاحظات تم إبلاغ الجهات الرسمية بها قبل صدورها.

– إذا لم ترد الجهات المعنية خلال 15 يوما يعتبر إقرار منها بما في التقرير.

– جميع الملاحظات الواردة بديوان المحاسبة حتى الحظة جرى تعزيزها والتأكيد عليها.

– راسلنا الحكومة مباشرة ومستعدون لمناقشتها وأي قطاعات تابعة لها بشكل علني.

– تقرير ديوان المحاسبة مرأة تعكس الواقع وتصوره كما هو

– اتهام تقرير ديوان المحاسبة بالتسييس موقف متكرر معنا طوال السنوات الماضية

– الفساد في ليبيا شوهنا جميعا ونشرنا لتقريرنا يرفع من مستوى الشفافية.

– المؤسسات الاقتصادية ذات الذمة المالية المستقلة أصبحت ملاذا للكسب غير المشروع.

– شراء الهواتف ليس ممنوعا بالقانون ولكننا رصدنا تجاوزات بمنح بعض الموظفين أكثر من هاتف.

– خسائر صندوق الاستثمار الداخلي سبعة مليون العام الماضي وعشرين مليون للشركات التابعة له وانخفض رأس ماله من تسعة مليار

إلى ثلاثة

– لم نتلق ردا رسميا من الحكومة على مطالبتنا بإرساء نظام للحوكمة

– عندما تم تغيير سعر الصرف انتقل الفساد إلى أماكن أخرى خارج المصارف

– تقريرنا حتى الأن كل ملاحظاته صحيحة وخلافننا المتكرر كل سنة مع المصرف المركزي أننا لم نراجع الحساب الختامي

– مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف المركزي تعاني مشكلة عدم اكتمال البيانات ووضع قيود على المراجعين.

– مشكلة التأخير دائمة بين المصرف المركزي والخزانة.

2022-10-09 23:53:39

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