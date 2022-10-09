عاجل|| رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك:‌‎ ‌‏ عندما تم تغيير سعر ‏الصرف انتقل ا

#عاجل|| رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك:‌‎ ‌‏ عندما تم تغيير سعر ‏الصرف انتقل الفساد إلى أماكن أخرى خارج المصارف.

– بقاء المشكلة السياسية قائمة يلغي استفادة السلطة التشريعية من تقريرنا لتحقيق المساءلة لكننا نعول على المساءلة الاجتماعية.

‏- لم نتلق أي رد رسمي من حكومة #الدبيبة على مطالبتنا بإرساء ‏نظام للحوكمة.‏

‏- تقريرنا حتى الأن كل ملاحظاته صحيحة.‏

‏- خلافننا المتكرر كل سنة مع #مصرف_ليبيا_المركزي، أننا لم ‏نراجع الحساب الختامي، حتى الآن.‏

‏- نواجه مشاكل وعقبات في مراجعة القوائم المالية الخاصة ‏بمصرف ليبيا المركزي.‏

‏- المشكلة الأبرز في مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف، هو ‏عدم اكتمال البيانات ووضع قيود على المراجعين في مراجعة ‏القوائم.‏

‏- تولي رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات، رئاسة 6 ‏شركات أخرى تابعة “فساد واضح”.‏

‏- كان هناك انقسام في ديوان المحاسبة في 2014، لكن لم يؤثر بنا ‏على مستوى العمل.‏ #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-10 00:24:57

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