عاجل|| رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك:‌‎ ‌‏ عندما تم تغيير سعر ‏الصرف انتقل ا

#عاجل|| رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك: عندما تم تغيير سعر الصرف انتقل الفساد إلى أماكن أخرى خارج المصارف.
– بقاء المشكلة السياسية قائمة يلغي استفادة السلطة التشريعية من تقريرنا لتحقيق المساءلة لكننا نعول على المساءلة الاجتماعية.
- لم نتلق أي رد رسمي من حكومة #الدبيبة على مطالبتنا بإرساء نظام للحوكمة.
- تقريرنا حتى الأن كل ملاحظاته صحيحة.
- خلافننا المتكرر كل سنة مع #مصرف_ليبيا_المركزي، أننا لم نراجع الحساب الختامي، حتى الآن.
- نواجه مشاكل وعقبات في مراجعة القوائم المالية الخاصة بمصرف ليبيا المركزي.
- المشكلة الأبرز في مراجعة القوائم المالية الخاصة بالمصرف، هو عدم اكتمال البيانات ووضع قيود على المراجعين في مراجعة القوائم.
- تولي رئيس مجلس الإدارة في شركة الاستثمارات، رئاسة 6 شركات أخرى تابعة “فساد واضح”.
- كان هناك انقسام في ديوان المحاسبة في 2014، لكن لم يؤثر بنا على مستوى العمل. #السبق (تصريحات تلفزيونية)
2022-10-10 00:24:57
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