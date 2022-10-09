#عاجل| رئيس #ديوان_المحاسبة خالد #شكشك: نشجع زيادة باب التنمية لحل المختنقات في البلديات، ولكن لابد من متابعة العقود والمشاريع المبرمة لتعزيز الشفافية ومحاربة الفساد.

– تكليف الشركة المنفذة لملعب #طرابلس جرى بالتكليف المباشر من الحكومة بدون عرضه حتى للمناقصة ولا على الديوان.

– التكلفة المرصودة لصيانة ملعب #طرابلس الدولي 91 مليون دينار بدون الأرضية، والشركة الحالية المنفذة طالبت بالزيادة، ولا نعتقد بأنه سينجز كما حدد سابقا بمدة عام.

– هناك تأخير في عمل الشركة المنفذة للملعب وهي تطلب أيضا إضافة في التكلفة لن تقل عن 30%. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-10 00:53:05

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