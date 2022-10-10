عضو ملتقى الحوار أحمد #الشركسي: #أردوغان يريد أن يحقق مصالح الدولة التركية على ح

عضو ملتقى الحوار أحمد #الشركسي: #أردوغان يريد أن يحقق مصالح الدولة التركية على حساب أن يضعنا في صراع إقليمي ودولي.

– #تركيا تستغل الهشاشة والضعف لتحقق مصالحها في #ليبيا.

– #الدبيبة خرق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي بدخوله #الانتخابات.

– الانتخابات فشلت بسبب خرق الدبيبة لخارطة الطريق ما ترتب على ذلك من عودة النزاع على الشرعية.

– الدبيبة يحاول خرق خارطة الطريق مرة ثانية بتوقيعه مذكرة التفاهم مع الأتراك.

– عند وضع خارطة الطريق كنا نريد تلافي الأخطاء السابقة بين أطراف الصراع.

– نصصنا صراحة أنه ليس من حق الحكومة القادمة صياغة تفاهمات أو اتفاقيات مع أي دولة.

– هذه الحكومة تم اختيارها من 75 شخص ولم تحظ بشرعية وأهلية كاملة.

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– مثلما تسبب خرق الدبيبة للاتفاق أول مرة في أزمة فخرقه الثاني سيُسبب أزمة أكبر.

– الخرق الأول تسبب في صراع محلي لكن الخرق الثاني سيضعنا في صراع إقليمي.

– الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تعقدهما حكومات شرعية لتستطيع الذهاب للقضاء الدولي أو #مجلس_الأمن حال وجود أي مشكلة.

– الدبيبة خرق الاتفاق أول مرة لمصلحة شخصية بدخول الانتخابات والآن في محاولة للبقاء في السلطة.

– يجب إلغاء مذكرة التفاهم مع تركيا فورًا.

– على تركيا إن كانت ترغب في إجراء مذكرات تفاهم معنا أن تساعدنا في الذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية. #السبق (مقطع مرئي)

2022-10-10 02:14:52

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