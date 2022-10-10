وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، م.علي العابد الرضا يلتقي أعيان وحكماء منطقة البريقة.

– تم النقاش حول تفعيل التنمية المكانية في مناطق إنتاج #النفط_والغاز.

– اللقاء تطرق إلى تشغيل وتدريب والتكوين المهني للشباب في تلك المناطق الاستفادة من مراكز التدريب بالمنطقة لإقامة برامج تدريبية تخصيصة في عدة مجالات يطلبها سوق العمل.

– تم التنسيق على أهمية تنظيم سوق العمل وإقامة حملات تفتفشية لضبط المخالفات فيما يتعلق بالتوظيف والتشغيل لضمان تمكين الباحثين عن عمل.

– تم التأكيد على منح الأولوية لملف الإفراجات المالية والملاكات الوظيفية للقطاعات الخدمية في المنطقة.

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2022-10-10 11:44:41

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