عاجل ليبيا نيوز

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/10/1

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (2022/10/10 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شلوق ويكون متغير الاتجاه هذا الليلة وصباح الغد على زوارة وطرابـــلس ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب..
• الريح متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الي شلوق ويكون بحري على ساحل شحات هدا اليوم وشرش الي متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك