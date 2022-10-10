نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/10/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الإثنين (2022/10/10 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح شلوق ويكون متغير الاتجاه هذا الليلة وصباح الغد على زوارة وطرابـــلس ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب..

• الريح متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الي شلوق ويكون بحري على ساحل شحات هدا اليوم وشرش الي متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.