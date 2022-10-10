نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الإثنين (2022/10/1

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الإثنين (2022/10/10 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح شلوق ويكون متغير الاتجاه هذا الليلة وصباح الغد على زوارة وطرابـــلس ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب..
• الريح متغير الاتجاه يتحول تدريجيا الي شلوق ويكون بحري على ساحل شحات هدا اليوم وشرش الي متغير الاتجاه على باقي الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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