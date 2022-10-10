المدير العام للشركة #العامة_للكهرباء، عبدالحميد #المنفوخ: نسعى إلى أن نصل لصيف 2

المدير العام للشركة #العامة_للكهرباء، عبدالحميد #المنفوخ: نسعى إلى أن نصل لصيف 2023 بدون طرح أحمال للكهرباء.

ــ وضعنا خطة فنية مدروسة، لمواجهة ذروة الشتاء والصيف القادمين.

ــ لدينا 19 محطة توليد تيار كهربائي في كامل الأراضي الليبي، تولد ما بين 5600 إلى 6200 ميجاوات، وتعمل 24 ساعة.

ــ هذه المحطات تحتاج لصيانة دائمة، وخطتنا تهدف إلى إجراء صيانات لها.

ــ وضعنا خطة لتركيب أكثر من مليون عداد ذكي للدفع المسبق، مما يسهل على المستهلكين.

ــ لدينا 4 مشاريع رئيسية لتوليد #الكهرباء من بينها مشروع #أوباري و #مصراتة الاستعجالي، سيعملوا في 2023.

ــ تهدف الشركة لصيانة أكثر من 21 وحدة توليد كهرباء قبل صيف 2023، ولدينا عقود مع شركات أجنبية جاهزة وموقعة ولكن نحتاج لتعزيز مالي لنبدأ في التنفيذ.

ــ نحتاج مد يد العون من المؤسسة #الوطنية_للنفط، لتوفير الوقود والغاز اللازم لعمل هذه المحطات. #السبق (تصريحات تلفزيونية)

2022-10-10 15:18:13

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