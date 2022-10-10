رئيس الحكومة الليبية فتحي #باشاغا في الذكرى الـ 58 ليوم الشرطة: ـ نحتفي اليو

رئيس الحكومة الليبية فتحي #باشاغا في الذكرى الـ 58 ليوم الشرطة:

ـ نحتفي اليوم بانضمام 1660 ضابط للمؤسسة الشرطية وترقية عدد من الضباط.

ـ عاقدون العزم على ترقية آخرين؛ تقديرا لامتثالهم وجهودهم وإخلاصهم، وتحمل مسؤولياتهم الوطنية.

ـ نؤكد أهمية دعم القطاع الأمني بكل الوسائل والإمكانيات، ورفع مستوى التسليح والتدريب والتأهيل؛ لرفع مستوى الأداء والكفاءة في مجابهة الجريمة.

ـ أدعو كل رجل أمن أن يكون على يقين بأن النماذج الأمنية المشوهة إلى زوال، ولا يمكن أن تحقق أي أمن أو استقرار.

ـ تشرفت بأن توليت في السابق مهام وزير الداخلية، وكانت لهذه التجربة دروس مستفادة، أهمها ثقة المواطن في رجل الشرطة النظامي، وعدم اقتناعه بأي كيانات أمنية هجينة.

#ليبيا_24

2022-10-10 15:34:42

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