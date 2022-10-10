قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن ملف التونسيين في الس

قال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن ملف التونسيين في السجون الليبية الذي ظل عالقا ومؤرقا منذ سنوات قد ازداد سوءا في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى وجود ما وصفه بإيقافات عشوائية في أماكن يصعب الوصول إليها علاوة عن قضاء تونسيين لأكثر من سنتين في سجون ليبية دون أحكام قضائية وعدم الإفراج عن البعض رغم إنهائهم لمدة عقوباتهم.

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