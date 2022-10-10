صور | المنفي واللافي يعقدان إجتماع أمني موسع مع لطفي الحراري والحداد والعايب وال

صور | المنفي واللافي يعقدان إجتماع أمني موسع مع لطفي الحراري والحداد والعايب والتومي وعدد من القيادات العسكرية والأمنية التابعة للرئاسي بشأن مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في #صبراتة و تشكيل لجنة تحقيق و متابعة بالخصوص. (المجلس الرئاسي) #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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