خارجية #مصر و #اليونان: ولاية حكومة الوحدة في #طرابلس انتهت ولا تتمتع بالشرعية ا

خارجية #مصر و #اليونان: ولاية حكومة الوحدة في #طرابلس انتهت ولا تتمتع بالشرعية الكافية لتوقيع الاتفاقيات.

– اتفاق السماح لتركيا بالتنقيب عن الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط الليبية غير قانوني.

– أثينا ستُعارض بكل الوسائل هذا الاتفاق غير القانوني.

– أثينا ترى أن هذا الاتفاق يهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط.

– اليونان ومصر و #قبرص يرون أن الاتفاق ينتهك حقوقهم الاقتصادية في منطقة احتياطيات كبيرة من الغاز الطبيعي.

– اليونان سوف تستخدم جميع الوسائل القانونية لحماية مصالحها.

– اليونان ترى أن طرابلس لا تتمتع بالسيادة اللازمة على هذه المنطقة وبالتالي فإن الاتفاق غير قانوني وغير مقبول. #السبق

2022-10-10 20:37:00

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