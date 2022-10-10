عضو مجلس #النواب علي #التكبالي يُطالب في دعوى قضائية بمثول #الدبيبة أمام محكمة #الفويهات الجزئية في #بنغازي للنظر في استخفافه بقرارات البرلمان.

الدعوى: الدبيبة تهكم على مجلس النواب ولم يُنفذ ما تعهد به.

الدعوى: جلسة نظر الدعوى حدد لها يوم 9 نوفمبر المقبل.

الدعوى: ظاهرة الفساد المالي والإداري وعدم الشفافية تفشت وأصبحت تشكو منها كل مرافق الدولة.

الدعوى: الفساد نتج عنه خطر على الأمن الاقتصادي والاجتماعي والأداء المالي والإداري.

الدعوى: راسلنا مكتب الدبيبة باستجوابات وأسئلة في 16 صفحة ولم يتم الرد علينا.

الدعوى: نُطالب بتوقيع أقصى عقوبة على الدبيبة وفق قانون العقوبات وإلزامه بدفع مليون دينار كتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقت بالمعلن. #السبق









2022-10-10 21:18:54

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