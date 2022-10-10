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ذكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأنه يجب القبض على المتهمين وضرورة الكشف عن

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

ذكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأنه يجب القبض على المتهمين وضرورة الكشف عن ملابسات القضية، والتي راح ضحيتها عدد من المهاجرين غير شرعيين بصبراتة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المنفي مع عدد من المسؤولين الأمنيين وعمداء بلديات ومديري أمن كل من صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بفيسبوك.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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