ذكر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بأنه يجب القبض على المتهمين وضرورة الكشف عن ملابسات القضية، والتي راح ضحيتها عدد من المهاجرين غير شرعيين بصبراتة، جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده المنفي مع عدد من المسؤولين الأمنيين وعمداء بلديات ومديري أمن كل من صبراتة والزاوية وصرمان وزوارة، وفق ما ذكرت الصفحة الرسمية للمجلس الرئاسي بفيسبوك.

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