المتحدثة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: المجلس الرئاسي عقد اجتماعاً موسعاً حو

المتحدثة باسم المجلس #الرئاسي نجوى #وهيبة: المجلس الرئاسي عقد اجتماعاً موسعاً حول الجريمة البشعة التي أدت لمقتل عدد من المهاجرين غير قانونيين على أحد شواطئ مدينة #صبراتة.

-الاجتماع ناقش ملابسات هذه الجريمة وكيفية وضع الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم وعدم الإفلات من العقاب.

-الاجتماع خلص إلى ضرورة محاسبة كل المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر.

-ضرورة إحالة كل المطلوبين إلى #النيابة_العامة ورفع الغطاء الاجتماعي لمحاسبتهم.

-ضرورة تقديم الدعم لجهاز #مكافحة_الهجرة_غير_الشرعية حتى يتسنى لهم أداء عملهم.

-توجيه القيادات الأمنية والعسكرية بتقديم خطة أمنية للمجلس الرئاسي للتعامل مع هذا النوع من الجرائم وعدم تكرارها.

-المجلس الرئاسي يجدد دعوته إلى المجتمع الدولي ودول #الاتحاد_الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بعدم إعادة المهاجرين غير قانونيين إلى #ليبيا.

-عدم ترك ليبيا تتحمل وحدها تكلفة ومجهودات التصدي للهجرة غير قانونية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-10 22:03:37

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