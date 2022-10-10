مستشار #اللجنة_المركزية_للانتخابات_المحلية باسم #المودي: – شرعنا في فتح باب الت

مستشار #اللجنة_المركزية_للانتخابات_المحلية باسم #المودي:

– شرعنا في فتح باب الترشح للانتخابات المحلية لبلديات المنطقة الشرقية.

– الـ7 من نوفمبر سيكون موعدا لإقفال سجل الناخبين لبلديات #الخمس و #جنزور و #مرادة.

– سنستهدف في المرحلة الثانية بلديات #غريان و #العربان و #زويلة و #زلة، وسيبدأ فتح تسجيل القوائم المترشحة في الـ 24 من أكتوبر.

– المرحلة الرابعة ستستهدف بلديات #بني_وليد و #الأبرق والقيقب و #تينيناي و #المردوم وبلدية #جليدة وسيبدأ التسجيل في القوائم المترشحة منتصف نوفمبر المقبل.

#ليبيا_24

2022-10-10 22:50:14

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