رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك: صيانة مستشفى أو طريق ليست تنمية، بل مُجرد حل م

رئيس #ديوان_المحاسبة، خالد #شكشك: صيانة مستشفى أو طريق ليست تنمية، بل مُجرد حل مختنقات، ويجب أن تحسن الحكومة من تعاقداتها للبدء في التنمية.

ــ التنمية لا تحدث بالمشروعات التي تديرها الحكومة، بل يجب أن تقوم بالمؤسسات الاقتصادية والصناديق السيادية ومصلحة الأملاك والسجل العقاري والقطاع المصرفي.

ــ ميزانية هذا العام المفترض أن يكون بها فائض، ويجب أن يُستغل بصورة كاملة في التنمية، لأننا لم نصل إلى مرحلة التنمية بعد.

ــ شكوى عبد الرحمن #السويحلي بشأن وقائع حصوله على أموال من المجلس #الرئاسي لا علاقة لنا بها، لأننا رصدنا أذونات صرف خاصة صرفها موظف بالرئاسي.

ــ قد تكون هناك شبهة تزوير في هذه الأذونات، لكن الموضوع تم إحالته إلى #النيابة_العامة منذ حينها.

ــ لو لم يحصل السويحلي على هذه الأموال، إذن هناك تزوير، لأن أذونات الصرف كانت مرفقة بجوازات سفر خاصة به.

ــ استمرار الانقسام سيكون له تأثير سلبي على عمل كافة الأجهزة الرقابية بكل تأكيد.

ــ المُساءلة المجتمعية الوسيلة الوحيدة لمواجهة أي خلل في أداء السلطة التنفيذية، بسبب عدم قدرة السلطة التشريعية على المساءلة.

ــ الحكومة حاولت تطوير ملعب #طرابلس بسرعة، لكنه افتقر للدقة، ولم تهتم بالتخطيط للمشروع.

ــ نُتابع تطوير المشروع حتى الآن رغم أن عمل الشركة بطيء جدًا في تسليم الملعب.

ــ من المتوقع زيادة تكاليف مشروع ملعب طرابلس من 20 إلى 30% تقريبًا. #السبق (لقاء تليفزيوني)

2022-10-11 00:40:14

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