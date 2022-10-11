مدير المكتب الإعلامي لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي العظيم صلاح الساعدي:

– الجهاز يطمح لإيصال زيادة كميات الإنتاج إلى 2 مليون و600 ألف متر مكعب خلال نهاية سنة 2023، ولكن بهذه الاعتداءات على صمامات النهر قد يكون الأمر صعبا.

– صمامات التغذية للمسار الأوسط لمشروع النهر الصناعي، تعرض لعدد 4 اعتداءات خلال الـ 20 يوم الماضية، مما تسبب في إيقاف الإنتاج المائي لعدد من المدن والقرى الواقعة على المسار وهي بني وليد وترهونة والرحيبات وغريان وباطن الجبل..

– الاعتداءات تسببت في هدر كميات كبيرة من المياه تجاوزت الـ 600 ألى 700 ألف متر مكعب من المياه التي كانت من المفترض أن تصل إلى المواطنين ليستخدموها.

#ليبيا_24

2022-10-11 01:22:57

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