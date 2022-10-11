نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (11/10/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الثلاثاء (11/10/2022 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

• الريح براني الى شرقي ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من مصراته الى سرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح البكر على الساحل من طرابلس الى مصراته وذلك لحدوث ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب..

• الريح متغير الاتجاه الى براني ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من الخليج الى بنغازي سرعته ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.