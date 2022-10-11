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نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (11/10/20

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (11/10/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
• الريح براني الى شرقي ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من مصراته الى سرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح البكر على الساحل من طرابلس الى مصراته وذلك لحدوث ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب..
• الريح متغير الاتجاه الى براني ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من الخليج الى بنغازي سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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