نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا ليوم الثلاثاء (11/10/20

نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الثلاثاء (11/10/2022 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء مغطاة جزئيا بالسحب.
• الريح براني الى شرقي ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من مصراته الى سرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.00) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح البكر على الساحل من طرابلس الى مصراته وذلك لحدوث ضباب خفيف.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب..
• الريح متغير الاتجاه الى براني ويكون شلوق هدا اليوم على الساحل من الخليج الى بنغازي سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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