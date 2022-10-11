أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، عن إعادة البئر “F22” بالمحطة رقم 4 بحقل الحماده إلى الإنتاج من جديد.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن الفرق الفنية، استكملت صيانة مضخات البئر، وتمكنت من إنهاء كافة عمليات الصيانة اللازمة، معلنةً دخول البئر على خطوط الإنتاج، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطتها لإعادة كافة الآبار للإنتاج.

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