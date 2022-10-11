قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” إن المجلس جدد دعوته إلى المجتمع ا

قالت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي “نجوى وهيبة” إن المجلس جدد دعوته إلى المجتمع الدولي ودول الاتحاد الأوروبي بتحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية بعدم إعادة المهاجرين غير قانونيين إلى ليبيا، وعدم ترك ليبيا تتحمل وحدها تكلفة ومجهودات التصدي للهجرة غير قانونية.

جاء ذلك في تصريح صحفي عقب اجتماع موسع عقده الرئاسي حول مقتل عدد من المهاجرين غير القانونيين على شاطئ مدينة صبراتة.

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