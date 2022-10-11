رئيس مفوضية المجتمع المدني براك الشاطئ، مراد جلغم:
– الجنوب لم يستفد إطلاقًا من برامج الحكومات السابقة.
– جميع قرارات الحكومات السابقة، ظلت حبرًا على ورق.
– لم تُنفذ في البلاد أي برامج صيانة أو تجديد للشبكات المتهالكة.
– انهيار البنية التحتية في كامل الجنوب، يوضح الفشل الذريع للحكومات الانتقالية المُصدرة من الخارج والتي تعبث في المال العام دون وجه حق.
– نحن على أعتاب كارثة صحية حقيقية بسبب النهر الجاري من المياه السوداء الذي يغطي أجزاءً واسعة من براك الشاطئ.
– نسمع وعودًا شفهية من المجلس البلدي وشركة المياه والصرف الصحي لإصلاح هذه الأعطال لكنها لم تشهد أي تحسن في البنية التحتية لهذا القطاع.
– الأمم المتحدة أرسلت بعض المعدات للمساعدة للحد من توسع المياه السوداء في مدينة براك الشاطئ، إلا أن المجلس البلدي أخفاها في ليلة غير مقمرة.
#ليبيا_24
2022-10-11 12:44:41
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