مدير المكتب الإعلامي لجهاز #الردع أحمد بن سالم: تمكنّا بالتعاون مع مصلحة السجلّ العقاري من إرجاع عمارة سكنية في #زاوية_الدهماني إلى ورثتها من عائلة “#الغدامسي” بعد التحقق من الشهادة العقارية وأوراق الملكية.

– استجبنا لرغبة سكان منطقة زاوية الدهماني في إخلاء المنطقة من المقار الأمنية والعسكرية.

– سلمنا أحد المقار الأمنية السابقة لمجموعة مسلحة في الدهماني إلى جهاز تطوير المراكز الإدارية.

-أحد المقار الأمنية السابقة لمجموعات مسلحة في زاوية الدهماني يعمل جهاز تطوير المراكز الإدارية على تحويله إلى موقف للسيارات.

– جهاز الردع مستمر في إرجاع العقارات والمحال السكنية والتجارية لأصحابها بالتعاون مع مصلحة السجل العقاري والجهات المعنية. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-11 15:27:35

1665502055