موقع بلومبرغ الأمريكي: – تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة لتأمي

موقع بلومبرغ الأمريكي:
– تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة لتأمين موارد طاقة جديدة.
– تركيا تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.
– أردوغان :بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.
– أردوغان : بـ “اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.
#ليبيا_24
2022-10-11 16:43:58
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