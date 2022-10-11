موقع بلومبرغ الأمريكي: – تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة لتأمي

موقع بلومبرغ الأمريكي:

– تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة الدبيبة لتأمين موارد طاقة جديدة.

– تركيا تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.

– أردوغان :بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.

– أردوغان : بـ “اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”.

#ليبيا_24

2022-10-11 16:43:58

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