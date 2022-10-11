موقع #بلومبرغ الأمريكي: #تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة #الدبيبة لتأمي

موقع #بلومبرغ الأمريكي: #تركيا تسعى للاستفادة من نفوذها على حكومة #الدبيبة لتأمين موارد طاقة جديدة.

– تركيا تعمل على زيادة قدرة خط أنابيب الغاز الطبيعي العابر للأناضول، الذي ينقل الغاز الأذربيجاني إلى أوروبا عبر تركيا، إلى 32 مليار متر مكعب سنويًا.

– #أردوغان: “بدأنا العمل مع أذربيجان لمضاعفة قدرة أنابيب خط أنابيب الغاز العابر للأناضول؛ وهو أمر بالغ الأهمية”.

– أردوغان: بـ“اتفاقية الهيدروكربونات التي وقعناها مع #ليبيا، أنشأنا منطقة جديدة للتعاون في استخراج النفط ومشتقاته من الجرف القاري لهذا البلد”. #السبق

2022-10-11 17:03:07

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