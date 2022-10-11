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عضو مجلس #الدولة الاستشاري أحمد #لنقي: ناقشنا مع #النواب ملف المصالحة الوطنية وض

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

عضو مجلس #الدولة الاستشاري أحمد #لنقي: ناقشنا مع #النواب ملف المصالحة الوطنية وضرورة رجوع المهجرين إلى ديارهم و ضمان أمنهم.

– ناقشنا كيفية محاولة التوافق بين أعضاء المجلسين والتوافق للرجوع إلى #دستور_1951.

– ستشكل لجان بين أعضاء المجلسين للمتابعة و تحديد مواعيد للقاءات أخرى في القريب العاجل ومقترح اللقاء القادم سيكون في #بنغازي.

– اللقاء جرى بين المجلسين دون تدخلات خارجية وجميع الحاضرين أكدوا على ضرورة التعاون لإنهاء انقسام مؤسسات الدولة. #السبق (تصريحات صحفية)


2022-10-11 17:35:39

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عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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