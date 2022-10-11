الخبير الإيطالي دانييلي روفينيتي:

– سيكون من الأساسي للحكومة الإيطالية الجديدة العودة في أقرب وقت ممكن إلى الملف الليبي الذي يكتسب مستوى إضافيًا من التعقيد بسبب اللعبة التي أبدت تركيا استعدادها لمواصلتها.

– الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرًا مع الدبيبة لاستغلال موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط، يمثل التصميم الذي لا يزال أردوغان ينوي به استمرار دوره في البلاد.

– الاضطراب في سوق الطاقة الناجم عن الغزو الروسي لأوكرانيا أدى إلى إعادة تموضع ذات طبيعة سياسية أيضًا، وفصل موسكو عن سلسلة التوريد، فيما تحتاج إيطاليا إلى حوار عميق مع ليبيا.

– تركيا تعزز دورها في طرابلس، فيما يجب على روما خلق شكلاً أكثر فعالية من الحوار ، على الرغم من أن الإطار الليبي العام فوضوي إلى حد ما.

#ليبيا_24

2022-10-11 19:48:26

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