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اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك ا

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / ليبيا مباشر
مصدر الخبر / ليبيا مباشر

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذكر المصرف المركزي، في منشور له عبر فيسبوك، أن الكبير ناقش خلال زيارته للبنك الدولي تعزيز التعاون بين البنك الدولي ومصرف ليبيا المركزي ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.
#الحدث_الليبي

عن مصدر الخبر

ليبيا مباشر

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