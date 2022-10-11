اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك ا

اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، مع المدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي بمقر البنك الدولي بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وذكر المصرف المركزي، في منشور له عبر فيسبوك، أن الكبير ناقش خلال زيارته للبنك الدولي تعزيز التعاون بين البنك الدولي ومصرف ليبيا المركزي ودور البنك الدولي في التنمية الاقتصادية وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي في الدول النامية.

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