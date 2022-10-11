عضو مجلس إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي، امراجع #غيث: الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المت

عضو مجلس إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي، امراجع #غيث: الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المتعاقبة على البلاد، هو اعتقادها أن المصرف المركزي سيموّل الحكومة تحت أي ظرف أو سبب كان.
– تمويلنا للحكومة المؤقتة سابقًا، جاء من باب الحفاظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة.
– #المصرف_المركزي غير ملزمٍ بتمويل الحكومات في البلاد.
– لا يحق للمركزي والمؤسسة #الوطنية_للنفط، منع الإيرادات عن الحكومة، لأن القانون هو من يقول ذلك.
– ملف تمويل الحكومة الليبية برئاسة فتحي #باشاغا لم يعرض علينا من الأساس. #السبق (تصريحات صحفية)
2022-10-11 22:18:51
1665526731
أضف تعليقـك