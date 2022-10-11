عضو مجلس إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي، امراجع #غيث: الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المت

عضو مجلس إدارة #مصرف_ليبيا_المركزي، امراجع #غيث: الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المتعاقبة على البلاد، هو اعتقادها أن المصرف المركزي سيموّل الحكومة تحت أي ظرف أو سبب كان.

– تمويلنا للحكومة المؤقتة سابقًا، جاء من باب الحفاظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة.

– #المصرف_المركزي غير ملزمٍ بتمويل الحكومات في البلاد.

– لا يحق للمركزي والمؤسسة #الوطنية_للنفط، منع الإيرادات عن الحكومة، لأن القانون هو من يقول ذلك.

– ملف تمويل الحكومة الليبية برئاسة فتحي #باشاغا لم يعرض علينا من الأساس. #السبق (تصريحات صحفية)

2022-10-11 22:18:51

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