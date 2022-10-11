أعلنت مصلحة الأحوال المدنية أن عدد سكان ليبيا يبلغ 7.7 مليون نسمة، مضيفاً أن طرا

أعلنت مصلحة الأحوال المدنية أن عدد سكان ليبيا يبلغ 7.7 مليون نسمة، مضيفاً أن طرابلس تتصدر المدن في عدد السكان، بعدها بنغازي، ثم مصراتة. يذكر أن مصلحة الإحصاء والتعداد كانت قد أعلنت في العام 2020 أن عدد سكان ليبيا بلغ 7.2 مليون نسمة.

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