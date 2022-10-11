عضو مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي، امراجع غيث : – الخطأ الذي ترتكبه الحكومات الم

عضو مجلس إدارة صرف ليبيا المركزي، امراجع غيث :
– الخطأ الذي ترتكبه الحكومات المتعاقبة على البلاد، هو اعتقادها أن المصرف المركزي سيموّل الحكومة تحت أي ظرف أو سبب كان.
– تمويلنا للحكومة المؤقتة سابقًا، جاء من باب الحفاظ على السلم الاجتماعي بالمنطقة.
– المصرف المركزي غير ملزمٍ بتمويل الحكومات في البلاد.
– لا يحق للمركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، منع الإيرادات على الحكومة، وأن القانون هو من يقول ذلك.
– ملف تمويل الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا لم يعرض علينا من الأساس.
#ليبيا_24
2022-10-11 22:11:56
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