#صندوق_الاستثمار_الداخلي، ينفي في رسالة إلى قناة “ليبيا الأحرار” صحة ما ورد من تصريحات لرئيس #ديوان_المحاسبة خالد #شكشك، بشأن انخفاض رأس ماله من 9 مليارات إلى 3 مليارات دينار: ”محض افتراء وكذب وتدليس”.
- رأس مال الصندوق لا يزال عند 9 مليارات دينار، وهي موجودة لدى #مصرف_ليبيا_المركزي، ونعتبر تصريحات شكشك من باب الدعاية السياسية لمترشح رئاسي.
- نستغرب أن تصل درجة التنافس السياسي لأجل منصب رئيس الدولة لاستغلال المنصب، وتقديم بيانات مغلوطة بهدف إثارة الرأي العام. #السبق
2022-10-12 00:13:18
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