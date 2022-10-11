#صندوق_الاستثمار_الداخلي، ينفي في رسالة إلى قناة “ليبيا الأحرار” صحة ما ورد من ‏تصريحات لرئيس #ديوان_المحاسبة خالد #شكشك، بشأن انخفاض ‏رأس ماله من 9 مليارات إلى 3 مليارات دينار: ‏‏”محض افتراء وكذب وتدليس”.‏

‏- رأس مال الصندوق لا ‏يزال عند 9 مليارات دينار، وهي موجودة لدى #مصرف_ليبيا_المركزي، ونعتبر تصريحات شكشك من باب الدعاية ‏السياسية لمترشح رئاسي.‏

‏- نستغرب أن تصل درجة التنافس السياسي ‏لأجل منصب رئيس الدولة لاستغلال المنصب، وتقديم بيانات ‏مغلوطة بهدف إثارة الرأي العام.‏ #السبق

2022-10-12 00:13:18

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