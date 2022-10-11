الإعلامي المُتخصص في الشؤون الاقتصادية أحمد السنوسي، يشكك في شفافية محافظ #مصرف_ليبيا_المركزي الصديق #الكبير بشأن #الاعتمادات_المستندية.

#السنوسي: مصرف ليبيا المركزي نشر خلال تقاريره الأسبوعية على صفحته الرسمية أنه باع اعتمادات بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين، وفي نفس الوقت نشر عبر تقرير بيع العملة أنه صرف اعتمادات بذات الفترة بقيمة 1.6 مليار دولار.

السنوسي: هناك 400 مليون دولار تم بيعها خلال شهرين وأسبوع ولم ينشر المصرف المركزي لصالح من هذه الاعتمادات.

السنوسي للكبير: من صاحب هذه الاعتمادات؟ وما هي البضاعة التي قام بتوريدها؟ ولماذا يخفي المركزي هذه البيانات؟.

السنوسي: نرجو من الصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي “الشفاف” أن يكشف لنا هذا السر!. #السبق

2022-10-12 01:03:47

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