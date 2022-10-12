المستشار علي #زبيدة وكيل النيابة بمكتب #النائب_العام يكشف تفاصيل محرقة المهاجرين على شاطئ مدينة #صبراتة: خلافاً اندلع بين تشكيلين يمتهنان تهريب المهاجرين فأطلق أحدهما أعيرة نارية باتجاه خزان وقود القارب الذي كان يقل المهاجرين.

– الأعيرة النارية أدت إلى إضرام النار في القارب بمن عليه مخلفًا 15 حالة وفاة بينها 11 جثة متفحمة.

– القارب الذي كان يرسو على شاطئ صبراتة، كان يحمل مهاجرين من الجنسيتين الإريترية والإثيوبية.

– فور ورود البلاغ تم الانتقال إلى مسرح الجريمة للمعاينة وتحريز المحتويات الموجودة على متن القارب.

– فريق التحقيق انتقل إلى ثلاجة الموتى بمستشفى صبراتة لمعاينة الجثث وتم استدعاء الطبيب الشرعي وأمره بأخذ عينات الحمض النووي.

– تم الكشف على مواطن الإصابات وأسبابها، وأسباب الوفيات بالإضافة لتحديد الإناث من الذكور.

– بعد سماع الشهود الناجين من الحادث وتعيين مترجم يجيد لغاتهم ولهجاتهم، تبين أن الواقعة تشكل جرمًا جنائيًا.

– حامت الشبهات حول 4 أشخاص، فصدرت بحقهم أوامر ضبط، وكلفت النيابة مديرية أمن صبراتة وقسم البحث الجنائي بالمدينة وقوة دعم المديريات بالمنطقة الغربية بالقبض عليهم.

– بعد البحث تم القبض على أول المطلوبين بإشراف ومتابعة النائب العام، وأحيل لتوه على النيابة العامة.

– بعد مواجهة المقبوض عليه بالشهود تعرفوا عليه وأكدوا أنه من بين المشاركين في الواقعة.

– بالبحث والتحري أسفرت التحريات عن ضبط المتهم الثاني من أصل أربعة.

– بمواجهة الناجين تم التعرف عليه هو الآخر، وتأكيد مسؤوليته المباشرة هو والمتهم الأول بجرائم القتل الجزافي وحيازة السلاح والذخائر بالإضافة لجرائم إيواء وتهريب المهاجرين غير النظاميين.

– هذه الإجراءات المكثفة نتج عنها اكتشاف 6 أوكار لإيواء المهاجرين عثر بداخلها على 159 مهاجرًا غير نظامي، من جنسيات مختلفة.

– تم ضبط قوارب ومعدات إبحار وأطقم نجاة وأسلحة نارية لتنفيذ هذه الجرائم كما تم ضبط 3 أفراد تابعين لعصابات تهريب في وقائع أخرى.

– العقوبات التي تنتظر المتهمين حال انتهاء التحقيقات والتثبت بشكل نهائي من تورطهم، تتفاوت وتختلف من حيث تعدد الجرائم.

– المتهمون ارتكبوا جرائم؛ القتل الجزافي، وحيازة ذخيرة وسلاح بدون ترخيص، وتهريب مهاجرين.

– في هذه الواقعة 4 جرائم أشد عقوباتها الإعدام لكن مسألة الحكم من اختصاص محكمة الجنايات، ويختص سيادة النائب العام بتحريك ورفع ومباشرة الدعوى الجنائية. #السبق (تصريحات صحفية)





2022-10-12 02:03:33

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