بالصور.. بدر الدين #التومي وزير الداخلية المكلف بحكومة #الدبيبة منتهية الصلاحية يطالب مدراء أمن #الساحل_الغربي وعدد من عمداء البلديات في اجتماع موسع بضرورة احترام حقوق الإنسان وما حث عليه الدين الإسلامي الحنيف والقانون الدولي الإنساني والمعاهدات والمواثيق الخاصة بحقوق الإنسان.

– تم خلال الاجتماع مناقشة واقعة مقتل عدد من المهاجرين غير الشرعيين في #صبراتة من عدة نواحي انسانية واجرائية.

– التومي شدد على ضرورة الاهتمام بأعمال التحقيق والتحري عن الواقعة والربط المتكامل بين الطب الشرعي والخبرة القضائية.

– التومي أصدر تعليماته بإعداد وثيقة كاملة حول ملف الهجرة غير الشرعية داخل هذه المناطق. #السبق (بيان)











2022-10-12 02:28:35

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