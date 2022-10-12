نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا
ليوم الاربعاء (2022/10/12 )
الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد
التحذير: لا يوجد.
الساحل من رأس أجدير إلى سرت:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح براني الى شلوق بينما يكون شرش اليوم على ساحل سرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.
• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من الخمس الى سرت وذلك لحدوث ضباب خفيف.
الساحل من الخليج إلى طبرق:
• السماء صافية الى قليلة السحب.
• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة.
• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.
• البحر هادئ الى خفيف الموج.
• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.
• الرؤيـة جيدة.
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