نشـــــرة الصيـــــد البحري المتوقعة على ســـاحل ليبيــا

ليوم الاربعاء (2022/10/12 )

الصلاحية اعتبار من الساعة 00 09: عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد

التحذير: لا يوجد.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح براني الى شلوق بينما يكون شرش اليوم على ساحل سرت ســـرعته تتراوح ما بين (05-20) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-1.25) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (29) مْ.

• الرؤيـة جيدة وتكون متوسطة اخر الليل وفي الصباح الباكر على الساحل من الخمس الى سرت وذلك لحدوث ضباب خفيف.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

• السماء صافية الى قليلة السحب.

• الريح متغير الاتجاه الى براني على الساحل الممتد من رأس لأنوف الى شحات ويكون شرش على باقي الساحل سرعته ما بين (05-15) عقدة.

• ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25-0.75) متر.

• البحر هادئ الى خفيف الموج.

• درجة حرارة سطح البحر (28) مْ.

• الرؤيـة جيدة.