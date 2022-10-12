دعت القائمة بأعمال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ندى الناشف، إلى اتخاذ الخطوات الفورية للتصدي للتجاوزات ضد المهاجرين في ليبيا. وطالبت الناشف، السلطات الليبية بإنهاء جميع الانتهاكات والتجاوزات لحقوق المهاجرين، مشددة على ضرورة أن تتحمل الدول الأخرى أيضا المسؤولية، من خلال توفير المزيد من الحماية للمهاجرين العالقين في ليبيا.

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