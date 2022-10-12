صور | جانب من المظاهرة التي دعا لها قيادات ” دار الافتاء و تيار الغرياني ” بميدا

صور | جانب من المظاهرة التي دعا لها قيادات ” دار الافتاء و تيار الغرياني ” بميدان #الجزائر في #طرابلس ضد هيئة الأوقاف و رئيسها محمد العباني مطالبين الدبيبة بإقالته و من معه على اعتبارهم ” تيار سلفي مدخلي مؤدلج ” حسب شعاراتهم و هتافاتهم . #ليبيا #المرصد
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ليبيا مباشر
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
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