صور | جانب من المظاهرة التي دعا لها قيادات ” دار الافتاء و تيار الغرياني ” بميدا

صور | جانب من المظاهرة التي دعا لها قيادات ” دار الافتاء و تيار الغرياني ” بميدان #الجزائر في #طرابلس ضد هيئة الأوقاف و رئيسها محمد العباني مطالبين الدبيبة بإقالته و من معه على اعتبارهم ” تيار سلفي مدخلي مؤدلج ” حسب شعاراتهم و هتافاتهم . #ليبيا #المرصد